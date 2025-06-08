İstanbul'da hissedilen deprem oldu: Kandilli Rasathanesi duyurdu

İstanbul sabaha karşı hafif bir depremle sarsıldı. Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

İstanbul'un Silivri açıklarında sabah saatlerinde Marmara Denizi'nde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, pazar günü saat 05.48'de merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Sarsıntı, çevre ilçelerde hafif şekilde hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1931546482106098036