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İstanbul'da İETT otobüsü kazası! Alkollü araç sürücüsü çarptı: Çok sayıda yaralı var

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Ekim 2024 00:56 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 01:00

Ataşehir'de bir İETT otobüsüyle sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen otomobil çarpıştı. Yol kesişiminde gerçekleşen çarpışmada çok sayıda yolcu yaralandı. Kaza anından görüntüler yayımlandı.

İstanbul Ataşehir​'de akşam saatlerinde İETT otobüsü kazaya karıştı. Akyazı Caddesi ile Atilla Caddesi kesişiminde saat 20.00 sıralarında gerçekleşen kazada yolcular yaralandı.

S.S. yönetimindeki 14CE hat numaralı İETT otobüsü ile Y.A. yönetimindeki otomobil yol kesişiminde çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil savruldu ve aydınlatma direğine çarparak hasar aldı. Otobüs şoförünün yaralanmadığı kazada otobüsün içindeki yolculardan 4 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi..

İstanbul'da İETT otobüsü kazası! Alkollü araç sürücüsü çarptı: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Otomobil şoförü Y.A.’ya polis ekipleri tarafından alkol testi yapılarak 175 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otobüs ile otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden çekilmesinin ardından yolda araç trafiği normale döndü.

İstanbul'da İETT otobüsü kazası! Alkollü araç sürücüsü çarptı: Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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