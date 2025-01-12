İstanbul'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

12 Ocak 2025 19:10 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 20:21

İstanbul Sancaktepe TEM bağlantı yolunda, kontrolden çıkan bir otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu açıklandı.

Avcılar E-5’te motosikletli polisler kaza yaptı: Biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralı

Avcılar E-5’te motosikletli polisler kaza yaptı: Biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralı

İstanbul​ Sancaktepe​ TEM bağlantı yolunda bir otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçip İETT otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kartal istikametinde yaşandı. 320A hattında çalışan İETT otobüsü kendi şeridinde ilerlerken, karşı yönden gelen otomobilin hızla kontrolden çıkıp otobüse çarptığı belirtildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan bir kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, bir kişi ağır yaralandı. Otobüste bulunan 3 yolcu ise hafif şekilde yaralandı.

TEM BAĞLANTI YOLU BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunun Kartal istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.