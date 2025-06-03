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 | Murat Makas

İstanbul'da ilginç hırsızlık! Binlerce ayakkabıyı taşıyan tırı kaçırdılar

İstanbul’da 2 bin 45 çift spor ayakkabı taşıyan tır çalındı. Ataşehir’de boş halde bulunan tır için polise giden nakliye firması sahibi şikayetçi olunca aralarında firma çalışanı şoförün de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul'da ilginç hırsızlık! Binlerce ayakkabıyı taşıyan tırı kaçırdılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 13:34
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 13:34

İstanbul’da geçtiğimiz Mayıs ayında ilginç bir olay meydana geldi. Polise başvuran nakliye firması sahibi M.S.(58), Tuzla Sanayi bölgesinden Arnavutköy'e taşınacak olan 2 bin 45 çift spor ayakkabının yanında çalışan şoför tarafından çalındığını iddia etti.

TIRI BOŞ HALDE BULDULAR

Firma sahibi M.S. polise bulunduğu şikayette, şoför T.K.'den (38) haber alamadığını ve tırı boş halde Ataşehir'de bir otoparkta bulduklarını söyledi. İhbar üzerine harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamyon şoförü T.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından 28 Mayıs'ta düzenledikleri operasyonla şoför T.K. ve ona yardım ettiği belirlenen M.Ç.'yi (32) gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler olayla bağlantısı olduğunu belirlediği U.A.A.(23), U.K.(47), Ö.E.(25), Ş.E.(27) ve E.K.'nin (29) de yakalamasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Öte yandan çalınan 2 bin 45 çift ayakkabının Kartal’da bir depoda bulundu.

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7 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden daha önceden de suç kayıtları olduğu belirtilen T.K., M.Ç. ve U.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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