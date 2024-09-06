İstanbul'da iş çıkışı metro faciası: Bir anda ikiye kırıldı

06 Eylül 2024 19:46 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 20:01

Sarıyer Atatürk Oto Sanayi metro istasyonunda iş çıkışı saatinde metroyu kullanmak isteyen vatandaşlar dehşeti yaşadı. Hacıosman - Yenikapı metrosuna bağlı hatta yürüyen merdivenler bir anda ikiye ayrılarak kırıldı. Son anda kurtulan vatandaşlardan biri dehşet anlarını anlattı.

İstanbul'un en yoğun metro hatlarından biri olan Hacıosman-Yenikapı metrosunun Sarıyer Atatürk Oto Sanayi istasyonunda yürüyen merdivenler kırıldı. İş çıkışı saat 17.30 sıralarında yaşanan olay vatandaşlara korku yaşattı. Olayı aktaran vatandaşlardan biri son anda kurtulduğunu söyledi.

Sarıyer Atatürk Oto Sanayi istasyonunda iş çıkışı saatlerinde metroya gitmek isteyen vatandaşlar yürüyen merdiveni kullanırken iki basamağı ortadan ikiye ayrıldı. Yürüyen merdivende yoğunluğun olmaması faciayı önledi. Merdiven yaşanan olay sonrası durdurularak kullanımdan çıkarıldı ve güvenlik önlemleri başlatıldı.

"BU KORKUYLA NASIL METROYA BİNECEĞİZ"

Yürüyen merdivenden indikten sonra olayın yaşandığını aktaran Aysel Çavuşoğlu, “Ben yürüyen merdivenden indim. Arkamda bir beyefendi vardı o da indi sonra merdiven çöktü. Ben merdivenlerden indim birden merdiven çöktü. Çok korktum. Son dakikada kurtuldum. Artık bu korkuyla nasıl metroya bineceğiz. Burada her gün işe gidip geliyoruz” dedi.