İstanbul'da iş çıkışı metro sıkıntısı: Durak kapandı, yürüyerek gittiler

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı

11 Eylül 2024 20:27 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 20:42

İstanbul'da Hacıosman - Yenikapı seferini yapan metro Vezneciler'de bozuldu. M2 Hacıosman metrosunun arızası sonrası vatandaşlar asansör ve yürüyen merdivenin de bozulmasıyla zorlu anlar yaşadılar. Son durağa gitmek isteyenler yürümek zorunda kaldı. İşte o anlar...

İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza sebebiyle seferler durdu. Metro İstanbul konuya ilişkin açıklama yaparak seferlerin sadece Vezneciler'den Hacıosman'a gerçekleştiği bildirildi. Teknik arıza sebebiyle asansör ve yürüyen merdivenlerin de çalışmadığı öğrenildi. Teknik sorun nedeniyle metro duraklarında sıkıntı oluştu. Yenikapı durağının çalışmamasıyla Vezneciler'e yürüyerek geldiler. Vezneciler durağında ise yoğunluk yaşanırken, yürüyen merdivenler ile asansörün çalışmadığı gözlemlendi. İlgili Haberler İstanbul'da maymun çiçeği görüldü iddialarına açıklama geldi Meteoroloji duyurdu: La Nina yılı geliyor, tarih verildi!