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İstanbul'da iş çıkışı metro sıkıntısı: Durak kapandı, yürüyerek gittiler

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Eylül 2024 20:27 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 20:42

İstanbul'da Hacıosman - Yenikapı seferini yapan metro Vezneciler'de bozuldu. M2 Hacıosman metrosunun arızası sonrası vatandaşlar asansör ve yürüyen merdivenin de bozulmasıyla zorlu anlar yaşadılar. Son durağa gitmek isteyenler yürümek zorunda kaldı. İşte o anlar...

 İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza sebebiyle seferler durdu. Metro İstanbul konuya ilişkin açıklama yaparak seferlerin sadece Vezneciler'den Hacıosman'a gerçekleştiği bildirildi. Teknik arıza sebebiyle asansör ve yürüyen merdivenlerin de çalışmadığı öğrenildi.

İstanbul'da iş çıkışı metro sıkıntısı: Durak kapandı, yürüyerek gittiler - 1. Resim

Teknik sorun nedeniyle metro duraklarında sıkıntı oluştu. Yenikapı durağının çalışmamasıyla Vezneciler'e yürüyerek geldiler.

İstanbul'da iş çıkışı metro sıkıntısı: Durak kapandı, yürüyerek gittiler - 2. Resim

Vezneciler durağında ise yoğunluk yaşanırken, yürüyen merdivenler ile asansörün çalışmadığı gözlemlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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