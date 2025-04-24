İstanbul'da kaç bina hasar aldı? Bakan Kurum paylaştı!

İstanbul Silivri'de meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu son durum hakkında bilgileri paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,, Hasdal’daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.

BAKAN YERLİKAYA: BARINMA İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, artçı sarsıntıların azalma eğiliminde olduğunu ifade ederek, depremden sonraki 12 saat içinde 4 büyüklüğünün üzerinde bir sarsıntı yaşanmadığını söyledi. 101 bin vatandaşın barınma ihtiyacının camiler ve sosyal alanlarda karşılandığını aktaran Yerlikaya, bugün de vatandaşların barınma ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Bakan Yerlikaya, "Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde. Depremden 12 saat sonra 4'ün üzerinde deprem olmadı. 101 bin vatandaşımızın barın ihtiyacını camilerde ve sosyal alanlarda karşıladık. Bugün de vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Depremin ilk anından beri, devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmıştır. Depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun" dedi.

"83 BİNA AZ HASARLI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ilk anından itibaren tüm kurumların görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiğini kaydetti. İstanbul genelinde bin 756 hasar ihbarı aldıklarını ve bu ihbarların yaklaşık yüzde 80'inin Avrupa Yakası'ndan geldiğini belirtti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şunları kaydetti:

"Depremin ilk anından itibaren tüm kurumlarımız görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyor. İstanbul'un her noktasında arkadaşlarımız sahada çalışmalarını yapıyor. Toplamda 1756 hasar ihbarı aldık. İstanbul'daki ihbarların yaklaşık yüzde 80'i Avrupa Yakası'nda. En çok ihbar gelen ilçelerden ilk üçü Avcılar, Esenler ve Bahçelievler... 83 bina az hasarlı. İstanbul Risk Tespit Raporu güncellenecek. İstanbul'un en büyük gerçeği depremdir."

BAKAN KURUM: YAPILAN ÇAĞRININ YÜZDE 75'İ KARŞILANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın önemli hizmet sunduğunu ve karayollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını dile getirdi. Köprüler, Marmaray ve Avrasya Tüneli'nde önemli bir hasar tespit edilmediğini aktaran Uraloğlu, Marmaray'da güvenlik amaçlı sarı ikaz durumuna geçildiğini ve kontrollü bir şekilde hizmetin devam ettiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şunları ifade etti:

"İstanbul Havalimanı önemli hizmet sundu. Karayollarında da olumsuzluk yaşanmadı. Köprü, marmaray ve Avrasya Tüneli'nde önemli bir hasar yaşanmadı. Marmaray'da sarı ikaza geçtik, kontrollü ve hız yavaşlatma uygulayarak hizmete devam ettik. Normalin 7 ile 10 katı çağrı oldu ve 2 kat da internet tabanlı görüşmelerde artış oldu. GSM operatörleri üzerinden yapılan çağrının yüzde 75'i karşılandı."