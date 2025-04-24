Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

İstanbul'da kaç bina hasar aldı? Bakan Kurum paylaştı!

İstanbul Silivri'de meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu son durum hakkında bilgileri paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 21:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,, Hasdal’daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.

BAKAN YERLİKAYA: BARINMA İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, artçı sarsıntıların azalma eğiliminde olduğunu ifade ederek, depremden sonraki 12 saat içinde 4 büyüklüğünün üzerinde bir sarsıntı yaşanmadığını söyledi. 101 bin vatandaşın barınma ihtiyacının camiler ve sosyal alanlarda karşılandığını aktaran Yerlikaya, bugün de vatandaşların barınma ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Bakan Yerlikaya, "Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde. Depremden 12 saat sonra 4'ün üzerinde deprem olmadı. 101 bin vatandaşımızın barın ihtiyacını camilerde ve sosyal alanlarda karşıladık. Bugün de vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Depremin ilk anından beri, devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmıştır. Depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun" dedi.

İstanbul'da kaç bina hasar aldı? Bakan Kurum paylaştı!

"83 BİNA AZ HASARLI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ilk anından itibaren tüm kurumların görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiğini kaydetti. İstanbul genelinde bin 756 hasar ihbarı aldıklarını ve bu ihbarların yaklaşık yüzde 80'inin Avrupa Yakası'ndan geldiğini belirtti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şunları kaydetti:

"Depremin ilk anından itibaren tüm kurumlarımız görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyor. İstanbul'un her noktasında arkadaşlarımız sahada çalışmalarını yapıyor. Toplamda 1756 hasar ihbarı aldık. İstanbul'daki ihbarların yaklaşık yüzde 80'i Avrupa Yakası'nda. En çok ihbar gelen ilçelerden ilk üçü Avcılar, Esenler ve Bahçelievler... 83 bina az hasarlı. İstanbul Risk Tespit Raporu güncellenecek. İstanbul'un en büyük gerçeği depremdir."

BAKAN KURUM: YAPILAN ÇAĞRININ YÜZDE 75'İ KARŞILANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın önemli hizmet sunduğunu ve karayollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını dile getirdi. Köprüler, Marmaray ve Avrasya Tüneli'nde önemli bir hasar tespit edilmediğini aktaran Uraloğlu, Marmaray'da güvenlik amaçlı sarı ikaz durumuna geçildiğini ve kontrollü bir şekilde hizmetin devam ettiğini söyledi.

İstanbul'da kaç bina hasar aldı? Bakan Kurum paylaştı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şunları ifade etti:

"İstanbul Havalimanı önemli hizmet sundu. Karayollarında da olumsuzluk yaşanmadı. Köprü, marmaray ve Avrasya Tüneli'nde önemli bir hasar yaşanmadı. Marmaray'da sarı ikaza geçtik, kontrollü ve hız yavaşlatma uygulayarak hizmete devam ettik. Normalin 7 ile 10 katı çağrı oldu ve 2 kat da internet tabanlı görüşmelerde artış oldu. GSM operatörleri üzerinden yapılan çağrının yüzde 75'i karşılandı."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbulluları korkutan sözler! Uzman isim üstüne basa basa uyardı: Büyük deprem artık daha yakın
Beşik gibi sallanan İstanbul'a AFAD'dan umutlandıran açıklama: Artçılar azalma eğiliminde
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.