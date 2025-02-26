İstanbul'da kahreden olay! Parkta donarak hayatını kaybetti

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda hareketsiz yatan adamı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kimliği belirlenen S.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

PARKTA DONARAK ÖLDÜ

S.Ö.'nün dün parkta alkol alarak rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı ancak tedavisi bitmeden hastaneden ayrıldığı da tespit edildi.

Donarak öldüğü belirtilen S. Ö.'nün cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.