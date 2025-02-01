İstanbul'da kan donduran olay! Genç kız 3 kişinin cinsel saldırısına uğradı! Korkunç detaylar...

01 Şubat 2025 13:33 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 13:36

İstanbul Maltepe'de 23 yaşındaki genç kız 3 erkeğin cinsel saldırısına uğradığını söyleyip şikayetçi olmuştu. Genç kız yaşadığı korkunç anları 'Bir şey içirdiklerinden eminim, felçli gibi kaldım'' sözleriyle anlattı. Öte yandan kan donduran olayla ilgili soruşturma tamamlandı.Savcılık şüphelilerin uyuma ile bayılma arasında gidip gelen mağdurlara karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçunu işlediklerinin anlaşıldığını belirtti. İşte tüm detaylar...

Korkunç olay 2021 yılında İstanbul Maltepe'de yaşandı. 23 yaşındaki genç kadın B.A, arkadaşı Baha S. ile görüştü. Baha S., arkadaşını bir başka kadın arkadaşı olan müzisyen D.A. ile tanıştırdı. 3 arkadaşın dostlukları ilerledi, birkaç gün D.A.'nın evinde kaldılar. Olay günü Baha S., eve iki erkek arkadaşını daha çağırdığını söyledi. Genç kızlar duruma itiraz etse de Erhan Ş. ve Yücel K. eve geldi.

GENÇ KIZLAR UYUYAKALDI

İddiaya göre iki adam gelmeden önce genç kızlar garip bir şekilde uyuyakaldı. Bir ara uyanan B.A., üzerinde arkadaşı Baha S.'yi gördü. Cinsel saldırıya maruz kaldığını anladı ancak tekrar bayıldı. Bu kez uyandığında Erhan Ş.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu fark etti. Bilinci biraz daha açıktı. Saldırganı itip bağırdı. Sonra tekrar bayıldı. Uyandığında çıplak olduğunu ve Yücel K.'nin kendisini giydirdiğini anladı. Yanında uyuyan diğer kadın da yarı çıplaktı.

"RÜYA GÖRDÜNÜZ"

B.A. kendisine geldiğinde Erhan Ş. ve Yücel K. evde değildi. Evde kalan Baha S. ise cinsel saldırı iddiasını reddetti. Rüya gördüğünü ileri sürdü. Kadınlar kendisini sıkıştırdığında ise "Sizinle ilişkiye giren Yücel'di" dedi. Karakola giden 2 kadın şikayetçi oldu. D.A. uyandıktan sonra üst kısmının tamamen çıplak olduğunu, alt kısmında şortunun kalçasından biraz aşağısına kadar inik olduğunu, uyuduktan sonra geceye dair hiçbir şey hatırlamadığını da ekledi.

ŞÜPHELİLER İNKAR ETTİ

Evli olduğu ortaya çıkan Erhan Ş. ifadesinde kendisine iftira atıldığını, rızaları dahilinde kadınları öptüğünü ancak birliktelik yaşamadıklarını ileri sürdü. Bir diğer şüpheli Yücel K. de iddiaları reddetti ancak B.A.'yı çıplak görüp üzerini giymesini söylediğini anlattı. Baha S. ise suç tarihinde evde kalabalık olduklarını ancak Erhan ve Yücel isimli arkadaşlarını çağırmadığını iddia etti. Şüpheliler serbest kaldı.

KAN DONDURAN DETAYLAR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede dikkat çeken detaylar yer aldı. Olay günü 3 arkadaşın birlikte alkol aldığını belirten savcılık, şüpheli Baha'nın Erhan ve Yücel isimli arkadaşlarını çağırdığını, sonrasında 2 kadının uyuya kaldığını ifade etti. B.A.'nın uyandığında arkadaşı D.A.'nın Baha tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığını gördüğü, tekrar uyuduğu ve sonrasında kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu fark ettiği iddianame satırlarında yer aldı. B.A.'nın uyandığı zamanlarda yarı baygın şekilde olduğu ve her uyandığında yanında sırasıyla şüpheliler Baha, Erhan ve Yücel'i gördüğü aktarıldı.

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI DAVASI

Şüphelilerin müşteki kadınlara karşı cinsel saldırı suçunu işlediklerinin anlaşıldığını kaydeden savcılık, müştekilerin Adli Tıp Kurumu raporuna göre darp edildiğini de vurguladı. 3 şüphelinin de 2 kadına ayrı ayrı olmak üzere "nitelikli cinsel saldırı" suçundan toplamda 24'er yıldan az olmamak üzere hapsi istendi. Mahkeme sanık Baha ve Erhan'ın başka suçlardan cezaevinde olduğunu belirledi ve cezaevine yazı yazarak duruşma günü salonda hazır edilmesini istedi. Bir diğer sanık Erhan'ın da duruşmaya gelmesi için yazı yazdı.

"İLAÇ VERDİKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Mağdurlardan B.A. şikayetçi olduğu tarihlerdeki açıklamasında "Toplu cinsel saldırı sırasında bilinçsizdim. Rızam dışında bana bir şey içirdiklerinden eminim. Felçli gibi kalmıştım. İlaç verdiklerini düşünüyorum. Uyanınca başıma gelenleri idrak ettim. Psikolojik tedavi görüyorum. Ama adalet mücadelemden de vazgeçmiyorum. Korkum başka kadınların da mağduriyet yaşaması. En ağır cezayı almalarını ve yargılamanın başlamasını istiyorum" demişti.