İstanbul'da kan donduran olay! Kayıp iş insanından acı haber geldi: Ortağını ormana götürüp öldürdü

05 Kasım 2024 09:46 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 10:09

İstanbul'da Recep Ataş isimli iş insanı işe gidiyorum diye evden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Ataş hakkında yapılan kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatan polis, iş ortağı Sedat T'nin ifadesini alınca olay çözülmeye başladı. Sedat T'nin ortağı Recep Ataş'ı ormanlık alana götürüp öldürdüğü ortaya çıktı. İşte korkunç cinayetle ilgili tüm detaylar...

Kan donduran olay İstanbul​ Arnavutköy'de 19 Ekim tarihinde meydana geldi. 44 yaşındaki Recep Ataş'tan haber alamayan ailesi 20 Ekim günü kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine harekete geçen polis ekipleri bilgi amaçlı kayıp iş insanının ortağı Sedat T'nin ifadesine başvurdu. Sedat T. verdiği ifadesinde, iş ortağıyla kayıp olduğu gün öğleye kadar iş yerinde olduklarını belirterek "Sonra dışarı çıktık. Recep bana işim var diyerek çarşıda aracımdan indi. Bir daha ondan haber alamadık. Ben de kendisini arıyorum" dedi

POLİS KAMERALARI TEK TEK İNCELEDİ

Bu ifadesinin ardından Sedat T'nin kullandığı aracın geçtiği tüm bölgelerde güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde, Sedat T'nin iş ortağı Recep Ataş ile Arnavutköy'deki Balaban köyüne birlikte gittikleri tespit edildi. Sedat T'nin dönüşte ise yalnız döndüğü belirlendi.

ORTAĞINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Habertürk'te yer alan habere göre; İncelenen telefon kayıtlarının ardından Sedat T, sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada, Sedat T, iş ortağı Recep Ataş'ı öldürdüğünü itiraf etti. Sedat T. ifadesinde, iş ortağına borcu olduğunu Recep Ataş'ın bu borçtan dolayı kendisini sıkıştırdığını belirterek cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi.

CESEDİ ORMANLIK ALANDAKİ ARAZİYE ATTI

İş ortağını silahla öldürdüğünü itiraf eden zanlı, cesedi ormanlık alandaki araziye attığını olayda kullandığı silahı da o bölgeye attığını söyledi. Bunun üzerine iddia edilen ormanlık alanda yapılan aramada iş insanı Recep Ataş’ın cesedi bulundu. Yapılan aramada, şüphelinin olayda kullandığı silahı da bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen katil zanlısı çıkarıldığı Mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine teslim edildi.