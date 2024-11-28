İstanbul'da kan donduran olay! Yalan ihbarda bulundu, elindeki şişlik gerçeği ortaya çıkardı! Tartıştığı annesini...

28 Kasım 2024 13:54 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 13:59

İstanbul'da bir kişi, ‘Annem evde hareketsiz yatıyor’ diyerek polise ihbarda bulundu. Eve gelen ekiplerin incelemelerinin ardından gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Şahsın, 79 yaşındaki annesinin darpederek öldürdüğü belirlendi.

İstanbul​ Beyoğlu​'nda 24 Kasım 2024 tarihinde yaşanan olayda; 57 yaşındaki E.İ., polis ekiplerini arayarak annesinin evde hareketsiz şekilde yattığını bildirdi.

Şahsın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede; yerde sırt üstü yatan 79 yaşındaki M.S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS, ELİNDEKİ ŞİŞLİĞİ FARK ETTİ

Polis ekiplerinin olay yerindeki detaylı incelemeleri sırasında E.İ.’nin ellerinde şişlik olduğu fark etti. Bunun üzerine E.İ., annesiyle akşam kısa bir tartışma yaşadığını, ardından uyuduğunu ve sabah kalktığında annesini hareketsiz bulduğunu ifade etti.

ANNESİNİ DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞ

Yapılan incelemeler sonucunda; tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve E.İ.’nin annesini darp etmesi sonucu kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.