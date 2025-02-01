İstanbul'da kar kapıda! AKOM tarih verdi, buzlanma ve don uyarısı yaptı

01 Şubat 2025 15:44 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 15:50

Meteoroloji verilerine göre yurdun genelinde soğuk hava etkili olacak. İstanbul ise binlerce vatandaş kar yağışını bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, tarih vererek kent genelinde kar yağışının beklendiğini belirtti. AKOM, Pazartesi itibarıyla İstanbul’da buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji hava tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcaklıkların düşeceği belirtildi. İstanbul'da bir haftadır mevsim normalleri üzerinde devam eden hava sıcaklıkları yerine soğuğa bırakacak. Şubat ayına gelinirken İstanbul’da ne zaman kar yağacağı merak ediliyor.

KAR YAĞIŞI VE SİBİRYA KÖKENLİ SOĞUK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre, hafta sonuna kadar ılıman hava şartları devam edecek. Kent genelinde 3 Şubat Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek. 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri kar yağışı beklendiği kent genelinde Çarşamba günü 1-5 santim aralığında, Perşembe günü ise 10 ila 20 santimetreye kadar kar yağışı görülebilir. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabileceği tahmin ediliyor.

PERŞEMBE GÜNÜ KAR YAĞIŞI YOĞUNLAŞABİLİR

Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 0 derecenin altına düşmesi bekleniyor. AKOM’un değerlendirmelerine göre: 5 Şubat Çarşamba: Kar yağışı başlayabilir, sıcaklık 0C’ye kadar düşecek. 1-3 cm kar yağabilir. 6 Şubat Perşembe: Sıcaklıklar sıfırın altında seyredebilir. 10 ila 20 santimetre kar örtüsü oluşabilir. 7 Şubat Cuma: Sıcaklıklar 1-5 derece arasında seyredebilir, buzlanma ve don riski artacak.

BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ

AKOM, Pazartesi itibarıyla İstanbul’da buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sis, kırağı ve buzlanma riski artacak. Ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği belirtilirken, yetkililer zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmamasını öneriyor. Şehir genelinde sıcaklıkların 2 Şubat’tan itibaren mevsim normallerinin altına düşeceği ve 3-10 Şubat arasında bu şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.