İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM’un uyarılarının ardından bu sabah saatlerinde İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.
KAR YAĞIŞI TRAFİĞİ FELÇ ETTİ
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı kısa sürede felç etti. Bazı araçlar yolda kalırken, ara sokaklarda zaman zaman kazalar meydana geldi.
KAR YAĞIŞI HAVA ULAŞIMINI DA ETKİLEDİ
İstanbul’da Kar yağışı hava ulaşımını da etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bugün planlanan uçuşların yüzde 5’inin, yarınki uçuşların ise yüzde 10’unun iptal edileceği aktarıldı.
İSTANBUL’UN YEDİ İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürürken, bazı ilçeler için kar tatili kararı verildi. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada; Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt, Beykoz, Sultangazi ve Arnavutköy ilçelerinde bugün okulların tatil edildiğin duyuruldu.
KARLI YOLDA FECİ KAZA KAMERADA
İstanbul Esenyurt'ta karlı yolda kayan otomobil önce karşı yönden gelen araca, ardından da kaldırımda yürüyen iki öğretmene çarptı. Kaza anı kameraya anbean yansıdı.
AKOM’DAN YENİ UYARI
AKOM tarafından yayımlanan raporda İstanbul’da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtilmişti. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 0-5 derecelerde seyredeceği belirtilen açıklamada, çarşamba gününe kadar kısa süreli kar yağışlarının etkili olabileceği aktarıldı.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışının şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olduğu bu nedenle de şehir genelinde eğitime ara verilmesinin söz konusu olmadığı bildirildi.
ÖĞRENCİLER TATİL HABERİNİ KAR TOPU OYNARAYARAK KUTLADI
Arnavutköy'de kar yağışı sırasında okulda olan çocuklar, tatil haberini büyük bir coşkuyla karşıladı. Karar sonrası okuldan çıkan çocuklar, tatil haberini kar topu oynayarak kutladı. O anlar anlar kameralara saniye saniye yansıdı.