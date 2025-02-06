İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı! Meteoroloji'den sürücülere uyarı: Sakın çıkmayın!

06 Şubat 2025 05:27 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 04:47

Kent genelinde gündüz başlayan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde de aralıklarla etkisini sürdürüyor. Meteoroloji'den vatandaşlara mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarı geldi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardında İstanbul’da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Gün içinde aralıklarla devam eden kar, gece saatlerinde etkisini gösterdi.

Kentin yüksek kesimlerinde yoğun yağış görülürken Sultangazi, Kağıthane, Şişli ve Beyoğlu ile her iki yakanın kuzey ilçelerinde aralıklarla devam ediyor.

Bazı araç sürücüleri, kayganlaşan yolda dikkatle ilerledi.

SÜRÜCÜLER DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sürücülerin araçlarında zincirsiz ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları gerektiği konusunda uyardı. Kar yağışının ulaşımı aksatmaması için toplu taşıma kullanımı önerilirken, vatandaşların mecbur olmadıkça trafiğe çıkmamaları tavsiye edildi.