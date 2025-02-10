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 | Banu Iriç

İstanbul'da kar yağışı önlemleri: AJet uçuş iptali kararlarını duyurdu

İstanbul'da 11 Şubat ve 12 Şubat günleri yoğun kar yağışı bekleniyor. AJET Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kısıtlama kararı sonrası salı ve çarşamba günleri bazı seferleri iptal ettiğini duyurdu. Uçuşu olan vatandaşların kontrol etmeleri için adres verildi.

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İstanbul'da kar yağışı önlemleri: AJet uçuş iptali kararlarını duyurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 19:39
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 19:47

İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçuş iptalleri yaşanacak. Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı beklentisi sebebiyle 11 Şubat Salı günü uçuşların yüzde 5’i, 12 Şubat Çarşamba günü ise yüzde 10’u iptal edilecek.

Öte yandan, AJet Havayolları da 11 ve 12 Şubat tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, yolcuların uçuş bilgilerini kontrol etmeleri gerektiği vurgulanarak, "Misafirlerimiz iptal edilen sefer bilgilerine ve uçuşlarının güncel durumuna, ajet.com ve mobil uygulamamızdaki uçuş sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilir." ifadelerine yer verildi. Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak yeni iptallerin olabileceğini belirterek, yolcuların seyahat planlarını buna göre düzenlemelerini önerdi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat tarihteki uçuşların yüzde 5'i ve 12 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

 

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