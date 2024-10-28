İstanbul'da kartpostallık görüntüler! Sis iki yakayı birleştirdi

28 Ekim 2024 09:54 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 10:02

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis eşsiz görüntüler oluşturdu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kaplayan kartpostallık görüntü havadan görüntülendi.

İstanbul​'da sabah saatlerinde etkili olan sis​ magakenti esir aldı. İki yaka arasında yoğunlaşan sis, ormanlık alanı kapladı. Havadan çekilen görüntüler hayran bıraktı.

MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLER

Fatih Sultan Mehmet köprüsünün de kısmen gözden kaybolmasına neden olan sis bulutları ortaya muhteşem görüntüler çıkardı. Havadan çekilen o anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis bulutları arasından süzülen güneş ışıklarının da ortaya çıkardığı eşsiz manzara dron kamerasına yansıdı.