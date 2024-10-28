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İstanbul'da kartpostallık görüntüler! Sis iki yakayı birleştirdi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Ekim 2024 09:54 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 10:02

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis eşsiz görüntüler oluşturdu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kaplayan kartpostallık görüntü havadan görüntülendi.

İstanbul​'da sabah saatlerinde etkili olan sis​ magakenti esir aldı. İki yaka arasında yoğunlaşan sis, ormanlık alanı kapladı. Havadan çekilen görüntüler hayran bıraktı. İstanbul'da kartpostallık görüntüler! Sis iki yakayı birleştirdi - 1. Resim

MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLER

Fatih Sultan Mehmet köprüsünün de kısmen gözden kaybolmasına neden olan sis bulutları ortaya muhteşem görüntüler çıkardı. Havadan çekilen o anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis bulutları arasından süzülen güneş ışıklarının da ortaya çıkardığı eşsiz manzara dron kamerasına yansıdı.İstanbul'da kartpostallık görüntüler! Sis iki yakayı birleştirdi - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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