İstanbul’da kış resmen başlıyor! AKOM gün verdi: Sağanak yağışın ardından hava sıcaklığı hızlı düşecek

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İstanbul
Kasım ayına yağışla giren İstanbul’da gök gürültülü ve sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. AKOM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre hafta boyunca şehirde kapalı bir hava hakim olacak. Hafta başında yağışlar yoğun şekilde kendini hissettirirken, hafta sonunda hava sıcaklıkları belirgin seviyede düşecek.
2 Kasım Pazartesi günü için yapılan hava durumu tahminlerinde hava sıcaklığı gün içinde en az 15, en çok ise 19 derece olacak. Öte yandan gün boyu devam eden sağanak yağmurda metrekareye 5 ila 12 kg yağış düşmesi bekleniyor.
Salı gününe gelindiğinde ise gök gürültülü sağanak yağmur şehri daha yoğun şekilde etkisi altına alacak ve metrekareye 5-15 kg yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı ise haftanın ikinci gününde maksimum 20 dereceye ulaşacak.
İstanbul, Çarşamba gününde de sağanak yağmurun etkisi altında olacak. 17 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklıkları vatandaşları üşütürken, metrekareye 10-20 kg yağış düşmesi bekleniyor. Perşembe gününe gelindiğinde İstanbul’da sağanak yağış etkisini bir nebze kaybederken bölgesel yağmurlar hafif seyredecek.
Cuma günü itibariyle İstanbul’da parçalı bulutlu bir hava beklenirken yağışlara kısa bir ara veriliyor. Ancak hızla düşen hava sıcaklıkları kış aylarının başladığını iyiden iyiye hissettirecek. Megakentte maksimum hava sıcaklığı Cuma günü 13, Cumartesi günü 12, Pazar günü ise 13 derece olacak.