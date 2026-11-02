Kasım ayına yağışla giren İstanbul’da gök gürültülü ve sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. AKOM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre hafta boyunca şehirde kapalı bir hava hakim olacak. Hafta başında yağışlar yoğun şekilde kendini hissettirirken, hafta sonunda hava sıcaklıkları belirgin seviyede düşecek.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul’da kış resmen başlıyor! AKOM gün verdi: Sağanak yağışın ardından hava sıcaklığı hızlı düşecek AKOM verilerine göre İstanbul'da hafta boyunca kapalı ve yağışlı bir hava hakim olurken, hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacak. 2 Kasım Pazartesi günü hava sıcaklığı 15-19 derece arasında olacak ve metrekareye 5 ila 12 kg sağanak yağış düşmesi bekleniyor. Salı günü gök gürültülü sağanak yağmur yoğunlaşacak, metrekareye 5-15 kg yağış düşecek ve sıcaklık en fazla 20 dereceye ulaşacak. Çarşamba günü metrekareye 10-20 kg yağış beklenirken, Perşembe günü sağanak yağış etkisini hafifletecek. Cuma günü parçalı bulutlu havayla birlikte yağışlara ara verilecek; en yüksek hava sıcaklıkları Cuma günü 13, Cumartesi günü 12, Pazar günü ise 13 dereceye kadar düşecek.

YAĞMUR GÜN BOYU DEVAM EDECEK

2 Kasım Pazartesi günü için yapılan hava durumu tahminlerinde hava sıcaklığı gün içinde en az 15, en çok ise 19 derece olacak. Öte yandan gün boyu devam eden sağanak yağmurda metrekareye 5 ila 12 kg yağış düşmesi bekleniyor.

SALI GÜNÜNE DİKKAT!

Salı gününe gelindiğinde ise gök gürültülü sağanak yağmur şehri daha yoğun şekilde etkisi altına alacak ve metrekareye 5-15 kg yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı ise haftanın ikinci gününde maksimum 20 dereceye ulaşacak.

PERŞEMBE YAĞIŞLAR HAFİFLİYOR

İstanbul, Çarşamba gününde de sağanak yağmurun etkisi altında olacak. 17 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklıkları vatandaşları üşütürken, metrekareye 10-20 kg yağış düşmesi bekleniyor. Perşembe gününe gelindiğinde İstanbul’da sağanak yağış etkisini bir nebze kaybederken bölgesel yağmurlar hafif seyredecek.

HAFTA SONU HAVA SICAKLIĞI HIZLA DÜŞECEK

Cuma günü itibariyle İstanbul’da parçalı bulutlu bir hava beklenirken yağışlara kısa bir ara veriliyor. Ancak hızla düşen hava sıcaklıkları kış aylarının başladığını iyiden iyiye hissettirecek. Megakentte maksimum hava sıcaklığı Cuma günü 13, Cumartesi günü 12, Pazar günü ise 13 derece olacak.

https://x.com/ibbAkom/status/2117135377769046136