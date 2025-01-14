İstanbul'da kış şimdi başlıyor! Meteoroloji'den İzlanda soğuğu uyarısı | 14 Ocak hava durumu

14 Ocak 2025 07:22 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 07:25

Türkiye genelinde kış mevsimi etkisini giderek daha zorlu koşullarla hissettirmeye başladı. Meteoroloji son raporunda İstanbul başta olmak üzere birçok il için İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası konusunda uyarılarda bulundu. İşte 14 Ocak hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) , hafta boyunca devam edecek sağanak yağışlar ve düşen sıcaklıklar konusunda uyarılarda bulundu. Marmara Bölgesi genelinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte sıcaklıkların 4-8°C aralığında seyredeceği bildirilirken AKOM​'dan da megakent sakinlerine önemli hava durumu uyarısı geldi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin 14 Ocak 2025 tarihli hava durumu raporuna göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Yozgat ve Gümüşhane çevrelerinde yağış bekleniyor. vYağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Ancak Trakya, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Yozgat ve Gümüşhane çevreleri ile gece saatlerinde Bursa’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

İSTANBUL'A İZLANDA SOĞUĞU GELDİ

AKOM’un açıklamasına göre, İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası Perşembe gününe kadar etkili olacak. Marmara genelinde aralıklarla sağanak yağışlar görülecek, sıcaklıklar ise mevsim normallerinin altında kalacak. Vatandaşlara soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.