Üsküdar'da korku dolu anlar! Kafeye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı 

23 May 2024 21:29 - Güncelleme : 23 May 2024 22:09

İstanbul Üsküdar'da bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki kafeye kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Yaşanan korkunç saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ!

Olayla ilgili soruşturma sürerken İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. İstanbul Valliliği'nden yapılan açıklamada "23.05.2024 Perşembe günü saat 20.10 sıralarında Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir cafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştür. Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir." denildi.

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