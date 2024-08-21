İstanbul'da korkunç görüntüler! Çocuğu aralarına alıp sıra sıra dövdüler: Dövemediği için isyan eden bile oldu

21 Ağustos 2024 17:02 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 17:05

İstanbul Büyükçekmece'de yaşananlar sosyal medyada gündeme oturdu. Kızlı-erkekli bir grup aralarına aldıkları çocuğu bir saat boyunca korkunç şekilde dövdü.

Grup sıraya girerek çocuğa peş peşe ölümcül darbelerle vurdu. Kimsenin olmadığı boş bir araziye götürülen çocuğa akılalmaz işkenceler yapıp bir de o anları kayda aldılar.

"VURMAKTAN ELLERİM ŞİŞTİ"

'Vurmaktan ellerim şişti' diyen çocuk, sırasını başka bir arkadaşına verdi. Çocuk şiddete daha fazla dayanamayarak bayıldı. O anlar büyük tepki çekti.

ÇOCUKLAR GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis, olaya karıştığı belirlenen 8 çocuğu gözaltına alındı. Çocuklar emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.