İstanbul'da korkunç olay! Boş arazide ceset bulundu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Haziran 2024 02:48 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 02:55
Küçükçekmece Halkalı’da boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürerken cesedin bir süredir haber alınamayan ve ailesi tarafından aranan bir şahsa ait olduğu ortaya çıktı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Saat 20.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide iddiaya göre, akşam saatlerinde piknik yapan vatandaşlar bir erkek cesedi buldular.
AİLESİ TARAFINDAN ARANIYORDU
Vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler cesedin bir süredir haber alınamayan ve ailesi tarafından aranan Furkan Ç.’ye ait olduğunu belirledi.
Olay Yeri İnceleme Ekipleri’nin çalışması sonrası Furkan Ç’nin başından vurulduğu ve silahın olay yerinin yakınında bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay ile ilgili çalışması devam ederken, Furkan Ç.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı