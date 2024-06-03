İstanbul'da korkunç olay! Boş arazide ceset bulundu

03 Haziran 2024 02:48 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 02:55

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Saat 20.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide iddiaya göre, akşam saatlerinde piknik yapan vatandaşlar bir erkek cesedi buldular.

AİLESİ TARAFINDAN ARANIYORDU

Vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler cesedin bir süredir haber alınamayan ve ailesi tarafından aranan Furkan Ç.’ye ait olduğunu belirledi.

Olay Yeri İnceleme Ekipleri’nin çalışması sonrası Furkan Ç’nin başından vurulduğu ve silahın olay yerinin yakınında bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay ile ilgili çalışması devam ederken, Furkan Ç.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.