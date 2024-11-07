İstanbul'da korkunç olay! Namaz kılmak için geldikleri camide ölü buldular

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı

07 Kasım 2024 02:42 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 02:43

Güngören'deki Merter Hazreti İbrahim Camisi'nde namaza gelen kişiler, bir kişiyi ölü olarak buldu. Şahsın uyuşturucu kullanmaktan kaydı olan evsiz bir kişi olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'un Güngören ilçesinde Merter Hazreti İbrahim Camisi'ne ikindi vakti gelen cemaat, üst katta bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Eren Karaman'ın (35) hayatını kaybettiği belirlendi. UYUŞTURUCUDAN KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ Uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan emniyette kaydı olan, sokaklarda yaşadığı öğrenilen Karaman'ın cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İlgili Haberler Küçükçekmece'de izinsiz gösteri: Gözaltılar var! Önce yumruk atıp sonra yere fırlattı! Küçük çocuğa şiddet kamerada