İstanbul'da korkunç olay: Park yeri kavgasında boynuna tornavida saplandı!

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

13 Kasım 2024 10:14 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 10:31

İstanbul Esenyurt'ta park yeri için iki adam arasında kavga çıktı. Olay esnasında bir kişinin boynuna tornavida saplanırken; bir kişi de gözaltına alındı. Yaralı adamın tedavisi sürüyor.

Korkunç olayın adresi Esenyurt Pınar mahallesi oldu. İhsan Ö. ile Cafer E. isimli iki kişi arasında park yeri tartışması çıktı. ELİNDEKİ TORNAVİDAYI ADAMA SAPLADI Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken Cafer E., eline aldığı tornavidayı İhsan Ö.'nün boynuna sapladı. Yaralanan İhsan Ö. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken ihbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR Kavga sırasında gözünden yaralanan Cafer E. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Cafer E., ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Boynuna tornavida saplanan İhsan Ö.’nün ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İlgili Haberler Kız kavgasında yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada Taksi şoförü pompalıyla dehşet saçtı! Yolcu sırası kavgası kanlı bitti Marmaray istasyonunda kavga çıktı! Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu