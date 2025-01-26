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İstanbul'da korkunç zincirleme kaza! Tek ölen motosiklet sürücüsü, 9 da yaralı var

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İHA, AA
26 Ocak 2025 06:15 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 06:21

İstanbul Esenler'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü. Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazada, 9 kişi de yaralandı. 

İstanbul​'un Esenler​ ilçesi TEM OtoyoluFevzi Çakmak Mahallesi​ Atışalanı sapağı korkunç bir kazanın adresi oldu. Gece 1.45 sıralarında 1 motosiklet, 1 minibüs ve 3 otomobil olmak üzere  5 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası otoyolda can pazarı yaşandı.

İstanbul'da korkunç zincirleme kaza! Tek ölen motosiklet sürücüsü, 9 da yaralı var - 1. Resim

TEK ÖLEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Yahya K. olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobillerdeki Murat O. Miraç O. Doğukan B. ile isimleri öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı.

İstanbul'da korkunç zincirleme kaza! Tek ölen motosiklet sürücüsü, 9 da yaralı var - 2. Resim

Yaralılar olay yerine intikal eden ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken Yahya K'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

İstanbul'da korkunç zincirleme kaza! Tek ölen motosiklet sürücüsü, 9 da yaralı var - 3. Resim

MOTOSİKLET CAYIR CAYIR YANDI

Bu arada Kaza​ esnasında motosiklet, çarpmanın etkisiyle bir süre yolda sürüklendikten sonra alev alıp yanarak kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da korkunç zincirleme kaza! Tek ölen motosiklet sürücüsü, 9 da yaralı var - 4. Resim

Kaza nedeniyle otoyolda yaklaşık bir saat süreyle araç trafiği oluştu.

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Kaynak: İHA, AA
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