İstanbul'da korkunç zincirleme kaza! Tek ölen motosiklet sürücüsü, 9 da yaralı var

26 Ocak 2025 06:15 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 06:21

İstanbul Esenler'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü. Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazada, 9 kişi de yaralandı.

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İstanbul​'un Esenler​ ilçesi TEM Otoyolu​ Fevzi Çakmak Mahallesi​ Atışalanı sapağı korkunç bir kazanın adresi oldu. Gece 1.45 sıralarında 1 motosiklet, 1 minibüs ve 3 otomobil olmak üzere 5 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası otoyolda can pazarı yaşandı.

TEK ÖLEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Yahya K. olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobillerdeki Murat O. Miraç O. Doğukan B. ile isimleri öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine intikal eden ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken Yahya K'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

MOTOSİKLET CAYIR CAYIR YANDI

Bu arada Kaza​ esnasında motosiklet, çarpmanın etkisiyle bir süre yolda sürüklendikten sonra alev alıp yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle otoyolda yaklaşık bir saat süreyle araç trafiği oluştu.