İstanbul'da korkutan anlar! Metrobüste silahla havaya ateş etti

08 Ocak 2025 01:52 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 01:52

İstanbul'da seyir halindeki metrobüste bir şahıs havaya iki el ateş açtı. Yolcular arasında panik olurken, şüpheli İncirli durağında gözaltına alındı.

İstanbul​'da metrobüste korku dolu anlar yaşandı. Beylikdüzü​ istikametine ilerleyen metrobüsteki bir yolcu, üzerindeki silahla henüz bilinmeyen bir nedenle havaya iki el ateş etti.

Metrobüsteki diğer yolcular arasında panik​ yaşanırken şüpheli, İncirli durağında polis ekiplerince gözaltına alındı.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Emekli bekçi olduğu öğrenilen S.K'nin olay sırasında alkollü olduğu kaydedildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, silahın ateşlendiği araçta incelemede bulundu.

Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.