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İstanbul'da korkutan anlar! Metrobüste silahla havaya ateş etti

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 Ocak 2025 01:52 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 01:52
İstanbul&#039;da korkutan anlar! Metrobüste silahla havaya ateş etti

İstanbul'da seyir halindeki metrobüste bir şahıs havaya iki el ateş açtı. Yolcular arasında panik olurken, şüpheli İncirli durağında gözaltına alındı.

İstanbul​'da metrobüste korku dolu anlar yaşandı. Beylikdüzü​ istikametine ilerleyen metrobüsteki bir yolcu, üzerindeki silahla henüz bilinmeyen bir nedenle havaya iki el ateş etti.

Metrobüsteki diğer yolcular arasında panik​ yaşanırken şüpheli, İncirli durağında polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul'da korkutan anlar! Metrobüste silahla havaya ateş etti - 1. Resim

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Emekli bekçi olduğu öğrenilen S.K'nin olay sırasında alkollü olduğu kaydedildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, silahın ateşlendiği araçta incelemede bulundu.

Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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