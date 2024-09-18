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İstanbul'da korkutan yangın! Binanın çatı katı alevlere teslim oldu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Eylül 2024 16:56 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 16:56

İstanbul Kartal’da 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevleri görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

İstanbulKartal​'da bulunan 5 katlı bir binanın çatı​ katından alevler​ yükseldi. Gökyüzünü kaplayan dumanları gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.

Alevler rüzgarın etkisiyle de kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi kısa sürede bölgeye ulaştı. Yangın​ itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstanbul'da korkutan yangın! Binanı çatı katı alevlere teslim oldu - 1. Resim

MAHALLELİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

Mahallede yangın nedeniyle büyük panik yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alevlere teslim olan binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi. Polis yangına ilişkin çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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