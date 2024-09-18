İstanbul'da korkutan yangın! Binanın çatı katı alevlere teslim oldu

18 Eylül 2024 16:56 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 16:56

İstanbul Kartal’da 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevleri görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Elektrikli Tesla Semi, yanarak kül oldu: Söndürmek için harcanan su miktarı dudak uçuklattı!

Elektrikli Tesla Semi, yanarak kül oldu: Söndürmek için harcanan su miktarı dudak uçuklattı!

İstanbul​ Kartal​'da bulunan 5 katlı bir binanın çatı​ katından alevler​ yükseldi. Gökyüzünü kaplayan dumanları gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.

Alevler rüzgarın etkisiyle de kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi kısa sürede bölgeye ulaştı. Yangın​ itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

MAHALLELİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

Mahallede yangın nedeniyle büyük panik yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alevlere teslim olan binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi. Polis yangına ilişkin çalışma başlattı.