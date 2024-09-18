İstanbul'da korkutan yangın! Binanın çatı katı alevlere teslim oldu
İstanbul Kartal’da 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevleri görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
İstanbul Kartal'da bulunan 5 katlı bir binanın çatı katından alevler yükseldi. Gökyüzünü kaplayan dumanları gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.
Alevler rüzgarın etkisiyle de kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi kısa sürede bölgeye ulaştı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
MAHALLELİ BÜYÜK PANİK YAŞADI
Mahallede yangın nedeniyle büyük panik yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alevlere teslim olan binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi. Polis yangına ilişkin çalışma başlattı.