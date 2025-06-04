İstanbul'da Kurban Bayramı tedbirleri! Vali Gül açıkladı: Cezalar iki katı uygulanacak

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nda İstanbul genelinde alınan tedbirleri açıkladı. Düzensiz kurban kesimleri yapan, atıklarını standartlara aykırı bertaraf eden, çevreyi kirleten kurum, işletme ve şahıslara gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını belirten Vali Gül, bu cezaların Marmara Denizi'ne atık dökme, kirletme olarak tespit edildiğinde iki misli olarak uygulanacağını belirtti. İşte Kurban Bayramı'nda il genelinde alınan tedbirler...

İstanbul Valisi Davut Gül, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da alınan önlemleri tek tek açıkladı. Vali Gül'e, Vali Yardımcısı M. H. Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel eşlik etti.

"18 BİN 380 ASAYİŞ, 4 BİN 104 TRAFİK, 2 BİN 784 MOTORİZE EKİBİMİZDE BÜTÜN PERSONELİMİZ GÖREV YAPACAKTIR"

İstanbul'da bayram süresince görev yapacak personel sayısını açıklayan Vali Gül, "İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde emniyetimiz ve jandarmamıza bağlı 18 bin 380 asayiş, 4 bin 104 trafik, 2 bin 784 motorize ekibimizde bütün personelimiz görev yapacaktır. Ayrıca, İstanbul'un içerisinde ve çıkış noktalarında başta trafik tedbirleri olmak üzere elektronik denetleme sistemlerimiz, radarlarımız bayram süresince açık olmaya ve denetimler yapmaya devam edecek" dedi.

KURBAN KESİM UYARISI

Sokaklarda kurban kesilmemesi gerektiğini söyleyen Vali Gül, "Bu vesileyle vatandaşlarımızdan trafik kurallarına titizlikle uymaları, gidecekleri yere bir an önce varmak için hız yapmamaları, sevinç ve neşe günleri olan bayramları matem ve yasa dönüştürmemeleri en büyük arzumuz. Trafik kazaları dışında, Kurban Bayramı'nda görmek istemediğimiz görüntülerden biri de parklarda, bahçelerde sokaklarda kurbanların kesilmesi. Belediyelerimiz, kurban kesim ve kurban satış yerlerini ilan etti. Tarım İl Müdürlüğümüz bu yerlerin denetimlerini yaptı, yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla da hemşehrilerimizden sadece belirtilen yerlerde kurbanlarını kesmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

CEZALAR İKİ MİSLİ OLARAK UYGULANACAK

Marmara Denizi'ne çöp atanların cezalandırılacağını söyleyen Vali Davut Gül, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, zabıta, polis, jandarma ve Tarım Müdürlüğümüz personeli bu noktada kurallara uymayan, düzensiz kurban kesimleri yapan, atıklarını standartlara aykırı bertaraf eden, çevreyi kirleten kurum, işletme ve şahıslara gerekli cezai işlemleri yapacaklar. Bu cezalar; Marmara Denizi'ne atık dökme, kirletme olarak tespit edildiğinde iki misli olarak uygulanacak. Vatandaşlarımızdan ricamız: Kurbanlarını usulüne uygun kesmeleri, atıklarını usulüne uygun şekilde bertaraf etmeleri. Kurban vecibesini yerine getirirken çevreye, insanlara herhangi bir zarar vermemeleri" ifadelerini kullandı.

473 PERSONEL GÖREV BAŞINDA OLACAK

Artan hava sıcaklıklarından bulanan vatandaşları denize girdikleri noktada cankurtaran olmadığında yüzmemeleri gerektiğini söyleyen Vali Gül, "Yine bayramlarda havaların ısınmasıyla en çok karşılaştığımız olaylardan biri vatandaşlarımızın plajların dışında, kontrolsüz yerlerde denize girmeleri. Cankurtaranın olmadığı, denize girmenin yasak olduğu yerlerde denize girilmesi maalesef boğulmalara, üzücü sonuçlara yol açabiliyor. Bu anlamda, özellikle çocuklarımıza sahip çıkalım. Bizler, bu konuda da ilgili kurum ve kuruluşlarımızla tedbirlerimizi aldık. Bayram süresince, Sahil Güvenlik Komutanlığımız 20 dalış timi, 35 kara timi, 5 yüzer unsur, 1 mobil radar, 1 helikopterde görev yapan toplam 473 personelle Çatalca - Şile ile Silivri - Tuzla sahil hatlarında, İstanbul Boğazı'nda görevinin başında olacak. Emniyetimizle birlikte gürültü kirliliği dahil gerekli kontrolleri yapacak" diye konuştu.