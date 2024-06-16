İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gün bilançosu belli oldu: 2 kişi yaşamını yitirdi

16 Haziran 2024 19:47 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 19:48

Kurban Bayramı sebebiyle kurban kesme esnasında ya da trafik kazalarında pek çok istenmeyen durum yaşandı. Sağlık Bakanlığı ilk gün raporunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı İl Kriz Merkezi tarafından İstanbul genelinde Kurban Bayramı sebebiyle yaşanan trafik kazaları ve yaralanmalar ile ilgili veriler açıklandı. Toplam 918 vatandaşın kamu hastanelerine ulaştığı belirtilen açıklamada, bu hastalardan 74’ünün 112 Acil Sağlık ambulansları ile uygun hastanelere nakledildiği belirtildi.

Bayramın ilk gününde 2 kişinin hayatını kaybettiği de kaydedilen verilere göre, 21 vatandaşın genel durumunun orta, 2 vatandaşın ise genel durumunun kötü olarak tedavilerine devam edildiği ifade edildi.