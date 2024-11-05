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İstanbul'da kurbanlık hayvanların tutulduğu ahırda yangın: Onlarca hayvan telef oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Kasım 2024 04:38 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 04:54

İstanbul Esenyurt’ta gece saatlerinde kurbanlık büyükbaş hayvanların tutulduğu bir ahırda yangın çıktı. Ahır olarak kullanılan tek katlı yapılarda bulunan çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu.

İstanbul​'un Esenyurt​ ilçesinde saat 01.30 sıralarında ahır olarak kullanılan tek katlı yapıların olduğu 3 bin metrekarelik inşaat alanında yangın​ çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, hayvanların kaldığı ahır ve samanlara sıçradı. İtfaiye ekipleri dört bir yandan yangına müdahale etti.

İstanbul'da kurbanlık hayvanların tutulduğu ahırda yangın: Onlarca hayvan telef oldu - 1. Resim

ÇOK SAYIDA HAYVAN​ TELEF OLDU

Yangını duyan hayvan sahipleri ve bakıcıları hayvanları kurtarmak için büyük çaba sarf etti. İçerisinde yaklaşık 25-30 büyükbaş hayvanın olduğu ahır alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu.

İstanbul'da kurbanlık hayvanların tutulduğu ahırda yangın: Onlarca hayvan telef oldu - 2. Resim

Büyükbaş hayvanların sahibi Nihat Ergenç, “Şu ana kadar 25-30 hayvan, tam sayısını bilmiyorum. Bir tanesini kurtardık, gerisi içeride. Bu hayvanları kurbanlık için getirmiştik. Herhalde elektrikten çıktı. Ben de şimdi yeni Çatalca’dan geldim. Ben gelene kadar iş işten geçmişti.” dedi. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.

İstanbul'da kurbanlık hayvanların tutulduğu ahırda yangın: Onlarca hayvan telef oldu - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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