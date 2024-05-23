İstanbul'da M2 metro hattında aksama: Açıklama geldi

23 May 2024 17:37 - Güncelleme : 23 May 2024 17:38

İstanbul'da M2 metro hattına bir yolcu intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonu kapatıldı. Konuya ilişkin Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır."