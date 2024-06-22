İstanbul'da maden sahasında akılalmaz kaza!

22 Haziran 2024 10:58 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 11:27

İstanbul Eyüpsultan'da akılalmaz bir kaza yaşandı.

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi’ndeki özel bir firmaya ait maden sahasında meydana gelen olayda, maden sahasına pikap tarzı araçla gelen Ömer Faruk Yıldırım ve Şahin Özyapı, sonu olmayan olan bir yola girdi.

YOLDAN AŞAĞI UÇTU

Bir süre ilerleyen araç, yoldan aşağıya şarampole uçtu. Kazada araçtaki 2 kişi yaralanırken, madendeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiye tarafından kurtarılan yaralıları yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

İtfaiye ekibi ise çevrede önlem aldı. Akıl almaz kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme yapıp, tutanak tuttu.