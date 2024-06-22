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İstanbul'da maden sahasında akılalmaz kaza!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Haziran 2024 10:58 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 11:27

Eyüpsultan’da maden sahasında sonu olmayan bir yola giren araç, yol bitince şarampole uçtu. Akılalmaz kaza sonrası 2 kişi yaralandı.

İstanbul Eyüpsultan'da akılalmaz bir kaza yaşandı.

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi’ndeki özel bir firmaya ait maden sahasında meydana gelen olayda, maden sahasına pikap tarzı araçla gelen Ömer Faruk Yıldırım ve Şahin Özyapı, sonu olmayan olan bir yola girdi.

İstanbul'da maden sahasında akılalmaz kaza! - 1. Resim

YOLDAN AŞAĞI UÇTU

Bir süre ilerleyen araç, yoldan aşağıya şarampole uçtu. Kazada araçtaki 2 kişi yaralanırken, madendeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da maden sahasında akılalmaz kaza! - 2. Resim

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiye tarafından kurtarılan yaralıları yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

İtfaiye ekibi ise çevrede önlem aldı. Akıl almaz kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme yapıp, tutanak tuttu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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