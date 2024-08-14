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İstanbul'da maganda dehşeti: Önce küfretti, sonra dövdü, yetmedi aracıyla üstünden geçti

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ağustos 2024 11:07 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 11:25

Trafik magandalarının sonu gelmiyor. Bu kez yer İstanbul Bahçelievler! Motosiklet sürücüsü, trafikte kendisine küfür eden magandayı uyarmak istedi. öfkeden deliye dönen saldırgan motosikletliye çarpıp yerde sürükledi, yetmedi gencin ayaklarının üzerinden geçerek olay yerinden kaçtı. Bacağı 7 yerden kırılan motosiklet sürücüsünün yaşadığı korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatalı sürücüyü uyaran motosiklet sürücüsü korkunç bir şekilde darp edildi.

Bahçelievler'de motosiklet sürücüsü Furkan Tekin, karşı şeritten gelerek ani fren yapan otomobil sürücüsünün küfürlerine maruz kaldı.

Tekin araca yanaşarak magandayı uyardı ancak kâbus anda başladı.

İstanbul'da maganda dehşeti: Önce küfretti, sonra dövdü, yetmedi aracıyla üstünden geçti - 1. Resim

Trafik magandası önce genci kolundan tutarak aracıyla geri manevra yaptı. Ardından aracıyla Tekin'in bacaklarının üstünden geçti.

İstanbul'da maganda dehşeti: Önce küfretti, sonra dövdü, yetmedi aracıyla üstünden geçti - 2. Resim

İstanbul'da maganda dehşeti: Önce küfretti, sonra dövdü, yetmedi aracıyla üstünden geçti - 3. Resim

Genç can havliyle kendini yolun kenarına attı. Saldırgan ise ardına bakmadan olay yerinden kaçtı.

İstanbul'da maganda dehşeti: Önce küfretti, sonra dövdü, yetmedi aracıyla üstünden geçti - 4. Resim

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Furkan Tekin'i hastaneye kaldırdı.

BACAĞI 7 YERDEN KIRILDI

Hastanede tedavi altına alınan Tekin’in vücudunun çeşitli yerlerinde yara ve bacağında 7 kırık olması nedeniyle ameliyat olacağı öğrenildi.

 

Yaşanan dehşet dolu anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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