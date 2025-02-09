İstanbul'da metro seferleri iptal oldu, vatandaşlar tepki gösterdi

İstanbul’da Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Kirazlı Metro Hattı’nın Otogar istasyonunda başlatılan "viyadük düzenleme" çalışması, seferlerin durdurulmasına neden oldu. Çalışmalardan haberdar olmayan yolcular metro istasyonlarında mağduriyet yaşarken, ücretsiz otobüs seferlerinin yetersiz kalması tepkilere yol açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 8 Şubat Cumartesi saat 22.30'dan 9 Şubat Pazar saat 00.00’a kadar Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında seferler durduruldu. Alternatif olarak Otogar-Kocatepe, Otogar-Esenler ve Otogar-Terazidere arasında ücretsiz İETT otobüsleri devreye alındı. Ancak otobüs seferlerinin yetersiz kalması nedeniyle yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı.

"BU ÇALIŞMA GECEDEN SABAHA YAPILABİLİR"

Otogara gitmek isteyen Bekir Karataş, benzer bir durumun yaklaşık bir ay önce de yaşandığını belirterek, “Bu çalışma geceden sabaha kadar yapılabilir. Çalışmalar yapılacak, buna karşı değiliz ama pazar günü ya da mesai saatlerinde olmamalı.” dedi.

Metro istasyonlarında yeterli bilgilendirme yapılmadığını ifade eden Karataş, "Kirazlı'dan bindim, Esenler'de indim. Önceden bilsem metroyu kullanmaz, araçla gelirdim." diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

Esenler’de metrodan inen yolcular, görevlilerin megafonla yaptığı duyurularla otobüslere yönlendirildi. Ancak bazı yolcular, bebek arabası ve çantalarıyla merdivenlerden çıkmak zorunda kalırken, yoğunluk nedeniyle zor anlar yaşadı.