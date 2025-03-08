İstanbul'da metro ve füniküler hatları bugün çalışmayacak! Sefer saatlerine dikkat

İstanbul’da metro hatlarını kullanacaklar dikkat! 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattı geçici olarak kapatılacak. İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda yapılan bu düzenleme ikinci bir duyuruya kadar devam edecek.

İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda, 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla bazı metro ve füniküler hatları geçici olarak hizmet dışı kalacak.

Metro İstanbul’un yaptığı açıklamaya göre, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim İstasyonu ile Şişhane İstasyonu’nun İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacak. Metro araçları, Taksim İstasyonu’nda durmadan seferine devam edecek.