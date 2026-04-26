İstanbul'da metro ve tramvay seferlerine düzenleme: Bazı duraklar kapatılacak

İstanbul'da 26 Nisan Pazar günü metro ve tramvay seferlerinde düzenlemeye gidildi. M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı ile T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki bazı istasyonlar kapalı olacak. Akşam saatlerinde oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi nedeniyle ise M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda ek seferler hizmet verecek.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 03:56
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 03:56

İstanbul'da bugün, metro ve tramvay seferlerinde bakım çalışmaları ve derbi maçı nedeniyle düzenlemeler yapıldı.
M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde onarım çalışması nedeniyle Çağlayan-Mahmutbey arasında Nurtepe İstasyonu aktarmalı seferler yapılacak ve Nurtepe-Mecidiyeköy arasında ücretsiz İETT seferleri düzenlenecek.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 10.00 ile 00.00 saatleri arasında zorunlu bakım çalışmaları nedeniyle seferler sadece Kabataş ile Güngören istasyonları arasında yapılacak ve Güngören-Bağcılar arası ücretsiz İETT otobüsleri ile sağlanacak.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda maç öncesi 18.00-19.45 saatleri arasında Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler eklenecek ve maç sonrası Seyrantepe'den Yenikapı'ya yoğunluk bitene kadar 5 dakika aralıklarla trenler kaldırılacak.
MECİDİYEKÖY-ÇAĞLAYAN DURAĞINDA ONARIM ÇALIŞMASI

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde makas bölgesinde yer altı suyu akışı kaynağındaki artış sebebiyle ray hattının bir kısmında onarım gerekliliği ortaya çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu bölgenin güvenli şekilde işletmeye alınabilmesi amacıyla teknik inceleme ve tespit çalışmaları başlatıldığı kaydedildi. Tespitlerin ardından kalıcı onarım çalışmalarına geçileceğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gelişmeler sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden düzenli olarak paylaşılacaktır. Bu süre boyunca Çağlayan-Mahmutbey arasında Nurtepe İstasyonu aktarmalı olarak seferler gerçekleştirilecektir. Nurtepe-Mecidiyeköy arasında ücretsiz İETT seferleri ile ulaşım sağlanacaktır. Yıldız-Mecidiyeköy arasında ise seferler normal düzeninde devam etmektedir. Çalışma tamamlanana kadar hattımızda gece metrosu seferleri Çağlayan-Mahmutbey istasyonları arasında yapılacaktır."

T1 BAĞCILAR - KABATAŞ TRAMVAY SEFERLERİNE DÜZENLEME

Aynı günün bir diğer önemli gelişmesi ise T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanıyor. Güzergah üzerinde gerçekleştirilen zorunlu bakım çalışmaları sebebiyle, seferler 10.00 ile 00.00 saatleri arasında yalnızca Kabataş ile Güngören istasyonları arasında yapılacak.

BAĞCILAR-GÜNGÖREN ARASI ÜCRETSİZ OTOBÜS SEFERİ

Bakım çalışmasından etkilenen Güngören-Bağcılar durakları arasındaki ulaşım kesintisi, hibrit ulaşım modeliyle çözülüyor. Belirtilen saat aralığında bu güzergahta seyahat edecek yolcular için, tramvay duraklarına entegre edilmiş ücretsiz İETT otobüsleri ring seferiyle hizmet verecek.

YENİKAPI-HACIOSMAN METRO SEFERLERİNE DERBİ AYARI

Öte yandan bugün saat 20.00'de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda da özel bir planlamaya gidildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, maç öncesi 18.00-19.45 saatleri arasında normal seferlere ek olarak, 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler düzenlenecek.

Karşılaşma sonrasında ise taraftar tahliyesini hızlandırmak amacıyla, yoğunluk bitene kadar Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla doğrudan Yenikapı yönüne aktarmasız trenler kaldırılacak.

