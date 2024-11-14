İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metrosunda yangın: Seferler iptal edildi

14 Kasım 2024 08:12 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 08:49

Yenikapı metro istasyonunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar bir anda her yeri sararken seferler geçici olarak durduruldu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Sabah erken saatlerde Yenikapı metro istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. İstasyonda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar bir anda her yeri sararken seferler geçici olarak durduruldu. Yolcular istasyondan tahliye edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. Açıklamada, Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılacağı kaydedildi. İlgili Haberler Meteoroloji İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok ili uyardı: Çok kuvvetli yağacak! Seçil Erzan'dan mahkeme başkanına mektup: 'Mağdurum' deyip tahliyesini istedi