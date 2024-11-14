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İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metrosunda yangın: Seferler iptal edildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
14 Kasım 2024 08:12 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 08:49

Yenikapı metro istasyonunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar bir anda her yeri sararken seferler geçici olarak durduruldu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Sabah erken saatlerde Yenikapı metro istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. İstasyonda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar bir anda her yeri sararken seferler geçici olarak durduruldu. Yolcular istasyondan tahliye edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metrosunda yangın: Seferler iptal edildi - 1. Resim

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Açıklamada, Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılacağı kaydedildi.

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Kaynak: tgrthaber.com

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