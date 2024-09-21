İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var, seferler aksadı

21 Eylül 2024 10:54 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 10:54

İstanbul Avcılar'da metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün önündeki metrobüse arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle seferler tek hat üzerinden yapıldı.

Şanlıurfa’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Şanlıurfa’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul Avcılar​'da sabah erken saatlerde meydana gelen olayda; Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs​, Avcılar'da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse çarptı.

SEFERLER TEK ŞERİT ÜZERİNDEN YAPILDI

Diğer metrobüse arkadan çarpan metrobüsteki iki yolcu yaralandı. Kaza sebebiyle metrobüste hasar meydana gelirken, seferlerde aksamalar oldu. Seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin araç kaldırma çalışmaları sonrası yol trafiğe tekrar açılırken, seferler normale döndü.