Tgrt Haber
Haberler>Gündem>İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var, seferler aksadı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var, seferler aksadı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Eylül 2024 10:54 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 10:54

İstanbul Avcılar'da metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün önündeki metrobüse arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle seferler tek hat üzerinden yapıldı.

İstanbul Avcılar​'da sabah erken saatlerde meydana gelen olayda; Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs​, Avcılar'da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse çarptı.

SEFERLER TEK ŞERİT ÜZERİNDEN YAPILDI

Diğer metrobüse arkadan çarpan metrobüsteki iki yolcu yaralandı. Kaza sebebiyle metrobüste hasar meydana gelirken, seferlerde aksamalar oldu. Seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlandı.

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var, seferler aksadı - 1. Resim

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin araç kaldırma çalışmaları sonrası yol trafiğe tekrar açılırken, seferler normale döndü.

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var, seferler aksadı - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
metrobüsavcılarSöğütlüçeşme

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...