İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var, seferler aksadı
İstanbul Avcılar'da metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün önündeki metrobüse arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle seferler tek hat üzerinden yapıldı.
İstanbul Avcılar'da sabah erken saatlerde meydana gelen olayda; Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs, Avcılar'da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse çarptı.
SEFERLER TEK ŞERİT ÜZERİNDEN YAPILDI
Diğer metrobüse arkadan çarpan metrobüsteki iki yolcu yaralandı. Kaza sebebiyle metrobüste hasar meydana gelirken, seferlerde aksamalar oldu. Seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlandı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin araç kaldırma çalışmaları sonrası yol trafiğe tekrar açılırken, seferler normale döndü.