Başakşehir’de Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda okulların 2 gün tatil olmasına karar verildi. Alınan bu kararın ardından İstanbul genelinde okulların tatil olup olmayacağı gündem oldu. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmazken 7 Ekim’de eğitim öğretim faaliyetleri İstanbul’da devam edecek. Genel olarak okulların tatil olmasına yönelik İstanbul Valiliği veya Milli Eğitim Bakanlığının bir kararı bulunmuyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul’da okullar tatil mi? Yarın (7 Ekim) İstanbul’da okullar tatil mi oldu? İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan bıçaklı kavgaya istinaden ilgili okulda eğitime iki gün ara verildi. İstanbul'da 7 Ekim'de okulların tatil olup olmadığına dair genel bir karar bulunmamaktadır. Başakşehir'de Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşanan bıçaklı kavga nedeniyle eğitime bugün ve yarın ara verilmiştir. Bu tatil kararı yalnızca Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nu kapsamaktadır, Başakşehir'deki diğer okullar için tatil kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla iki eğitim müfettişi görevlendirilmiştir.

İSTANBUL’DA 7 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da 7 Ekim Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. İstanbul Valiliği veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul genelindeki tüm okullar için alınmış bir tatil kararı bulunup bulunmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor.

Başakşehir’de yaşanan olayın ardından ise tatil kararı ilçe genelindeki tüm okulları kapsamıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda yaşanan bıçaklı kavgaya ilişkin, ilgili okulda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verildiğini bildirdi.

BAŞAKŞEHİR’DE OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda yaşanan olayın ardından okulda eğitime 2 gün ara verildi.

Alınan karar yalnızca Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nu kapsıyor. Başakşehir’deki diğer okullar için ise ayrıca bir tatil kararı açıklanmadı.

ŞEYH ŞAMİL İMAM HATİP ORTAOKULU’NDA EĞİTİME 2 GÜN ARA

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana gelen bıçaklı saldırının ardından okulda eğitime 2 gün süreyle ara verilmesine karar verildi. Olayın ardından öğrenciler ve velilerin güvenlik endişeleri gündeme gelirken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da inceleme başlatıldı.

MEB’DEN İKİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla iki eğitim müfettişinin görevlendirildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında olayın ayrıntılarının inceleneceği belirtildi.