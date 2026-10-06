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Eğitim
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 16:22

İstanbul’da okullar tatil mi? Yarın (7 Ekim) İstanbul’da okullar tatil mi oldu?

Eylül ayında eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan okullarda sınav heyecanı yaşanmaya başlanırken gözler 7 Ekim tarihine çevrildi. Sosyal medyada ortaya atılan bazı iddialarda 7 Ekim Çarşamba günü okulların tatil olacağı ifade edildi. MEB’den veya İstanbul Valiliğinden okulların tatil olmasına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Öğrenciler ve aileleri ise okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? İşte, okulların durumu…

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İstanbul’da okullar tatil mi? Yarın (7 Ekim) İstanbul’da okullar tatil mi oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 16:22

’de Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda okulların 2 gün tatil olmasına karar verildi. Alınan bu kararın ardından genelinde okulların tatil olup olmayacağı gündem oldu. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmazken 7 Ekim’de eğitim öğretim faaliyetleri İstanbul’da devam edecek. Genel olarak okulların tatil olmasına yönelik İstanbul Valiliği veya Milli Eğitim Bakanlığının bir kararı bulunmuyor. 

HABERİN ÖZETİ

İstanbul’da okullar tatil mi? Yarın (7 Ekim) İstanbul’da okullar tatil mi oldu?

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan bıçaklı kavgaya istinaden ilgili okulda eğitime iki gün ara verildi.
İstanbul'da 7 Ekim'de okulların tatil olup olmadığına dair genel bir karar bulunmamaktadır.
Başakşehir'de Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşanan bıçaklı kavga nedeniyle eğitime bugün ve yarın ara verilmiştir.
Bu tatil kararı yalnızca Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nu kapsamaktadır, Başakşehir'deki diğer okullar için tatil kararı yoktur.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla iki eğitim müfettişi görevlendirilmiştir.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
İstanbul’da okullar tatil mi? Yarın (7 Ekim) İstanbul’da okullar tatil mi oldu?

İSTANBUL’DA 7 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da 7 Ekim Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. İstanbul Valiliği veya tarafından İstanbul genelindeki tüm okullar için alınmış bir tatil kararı bulunup bulunmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor.

Başakşehir’de yaşanan olayın ardından ise tatil kararı ilçe genelindeki tüm okulları kapsamıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda yaşanan bıçaklı kavgaya ilişkin, ilgili okulda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verildiğini bildirdi.

İstanbul’da okullar tatil mi? Yarın (7 Ekim) İstanbul’da okullar tatil mi oldu?

BAŞAKŞEHİR’DE OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda yaşanan olayın ardından okulda eğitime 2 gün ara verildi.

Alınan karar yalnızca Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nu kapsıyor. Başakşehir’deki diğer okullar için ise ayrıca bir tatil kararı açıklanmadı.

ŞEYH ŞAMİL İMAM HATİP ORTAOKULU’NDA EĞİTİME 2 GÜN ARA

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana gelen bıçaklı saldırının ardından okulda eğitime 2 gün süreyle ara verilmesine karar verildi. Olayın ardından öğrenciler ve velilerin güvenlik endişeleri gündeme gelirken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da inceleme başlatıldı.

İstanbul’da okullar tatil mi? Yarın (7 Ekim) İstanbul’da okullar tatil mi oldu?

MEB’DEN İKİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla iki eğitim müfettişinin görevlendirildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında olayın ayrıntılarının inceleneceği belirtildi.

 

 

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#İstanbul
#milli eğitim bakanlığı
#başakşehir
#okullar tatil
#Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu
#Eğitim
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