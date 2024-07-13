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İstanbul'da organize suç örgütü çökertildi: 47 kişi yakalandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Temmuz 2024 12:17 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 12:28

İstanbul'da polis ekipleri Esenler ve çevre ilçelerinde yaklaşık 30 saldırı gerçekleştiren suç örgütü mensuplarının, toplantı ve faaliyetlerini yürüttükleri adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda suç örgütü lideri R.T. ile birlikte 47 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da faaliyet gösteren suç örgütlerinin tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda, Esenler ve çevre ilçelerinde yaklaşık 30 saldırı gerçekleştiren suç örgütü tespit edildi. Polis ekipleri tarafından R.T. ve A.Ç. isimli şahısların liderliğini yaptığı suç örgütü mensuplarının, toplantı ve faaliyetlerini yürüttükleri adresler belirlendi.

ÇETE LİDERİYLE BİRLİKTE 47 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, tespit edilen adreslere 9 Temmuz tarihinde eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda suç örgütü lideri R.T. ile birlikte 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 1’ine sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanırken, 46 şahıs "Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Tehlikeli Madde Bulundurma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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