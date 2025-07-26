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 | Özge Sönmez

İstanbul'da organize suç örgütüne ağır darbe! Mal varlıkları dudak uçuklattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, yakalanan 26 kişinin 21'inin tutuklandığını duyurdu. Örgütün MASAK raporu şoke ederken, 16,2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 07:55
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 08:00

Bakan Yerlikaya, 'da örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı. Elebaşlığını Ü.E.'nin yaptığı suç örgütüne üye olduğu tespit edilen 21 kişi tutuklanırken, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Örgütün mal varlığı ise şaşkına çevirdi.

İstanbul'da organize suç örgütüne ağır darbe! Mal varlıkları dudak uçuklattı

MASAK RAPORU ŞOKE ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul’da ele başılığını Ü.E.’nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlendi. 24 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda elebaşının da arasında olduğu 26 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri, İstanbul’da işlenen bir cinayet olayına karıştıkları ve iş insanlarına ait iş yerine el koydukları tespit edildi.

İstanbul'da organize suç örgütüne ağır darbe! Mal varlıkları dudak uçuklattı

Şüpheliler hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, silahla tehdit, silahla kasten yaralama, nitelikli yağma ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

21 şüpheli tutuklanırken 5’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu () verileri sonucunda şüphelilere ait yaklaşık 16.2 milyon dolar değerinde olan, 2 adet otel, taşınır mal ve nakit dövize el konuldu. Operasyonlar sonucu 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet balistik yelek ve çok sayıda kesici delici alet ele geçirildi.

İstanbul'da organize suç örgütüne ağır darbe! Mal varlıkları dudak uçuklattı
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