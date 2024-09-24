İstanbul'da otoyol isyanı! Sapağı kaçıran 37 kilometre fazla yol gidiyor, 100 TL fazladan ödüyor

24 Eylül 2024 11:54 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 12:11

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüleri çileden çıkaran bir sapak karmaşası yaşanıyor. Sapağı kaçıran sürücüler, 37 kilometre fazladan yol gitmek 100 TL'ye yakın ek ücret ödemek zorunda kalıyor.

İstanbul'un en önemli trafik akslarından Kuzey Marmara Otoyolu, son günlerde sürücüleri isyan ettiren bir sapak karmaşası ile gündemde. İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı istikametine gitmek için bu otoyolu kullanan sürücüler yanlış bir dönüş yapmaları halinde Kilyos'a kadar gitmek zorunda kalıyor.

TEK SAPAK KARMAŞASI

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan haberde göre, söz konusu sapağı fark edemeyen sürücüler, Uskumruköy gişelerine kadar 18,5 kilometre gidiş, 18,5 kilometre tekrardan dönüş yaparak tekrar rotalarını bulabiliyor. Böylece 37 kilometre fazladan yol yapan sürücüler 100 TL'yi bulan ek ücreti de ödemek zorunda kalıyor.

HGS BAKİYESİ YETMEYENLERE İCRA!

Yol üzerinde Kilyos'a kadar herhangi bir dönüşün olmaması nedenilmye mağduriyet yaşayan vatandaşlar bu konuda yetkili kurumlara şikayetlerini dile getiriyor. Artan yol maliyetleri ve yaşanan mağduriyetler nedeniyle İçtaş'a (İCA) bağlı Kuzey Marmara Otoyolu, sürücüler ve taksiciler tarafından tercih edilmiyor. Üstelik HGS hesabında yeterli bakiye bulunmayan sürücülerden otoyolun ücreti icra yoluyla kat kat fazlasıyla tahsil ediliyor.

YOL BOŞ DİYE NAVİGASYONLARIN TERCİHİ

Beklenmedik bir sürpriz ile karşılaşmak istemeyen sürücüler ise alternatif güzergah olan ücretsiz Hasdal-Kemerburgaz yolunu tercih ediyor. Sıkıntının temel sebeplerinden biri de Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafik yoğunluğunun az olması nedeniyle tüm navigasyon uygulamaları tarafından en kısa rota olarak önerilmesi.

"SAPAĞI KAÇIRDIK, 1 SAAT YOL GİDECEĞİZ"

Sapağı kaçırdığı için mağduriyet yaşayan vatandaşlardan Mehmet Kılıç, "Sapağı biz de kaçırdık. Şu anda 1 saatlik yolu gidip döneceğiz. Herhangi bir tabela veya çıkış uyarısı görmedim. Şu anda gideceğim yolu 59 dakika gösteriyor. Yolu kaçırmadan önce 16 dakika gösteriyordu. Önlem alınması lazım, zaman ve para kıymetli" ifadelerini kullandı.