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 | Merve Yaz

İstanbul'da panikleten deprem sonrası ilk açıklama geldi! 'Artçılar 1 ay sürebilir'

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen büyük depremin artçıları hala sürüyor. Son olarak bugün Marmara Denizi açıklarında Kandilli''ye göre 4.0, AFAD'a göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbulluları tedirgin eden depremle ilgili ilk açıklama Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan geldi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
A Haber
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 12:27
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 12:30

İstanbullu bugün yine depremle büyük panik yaşadı. 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası artçı sarsıntı fırtınası sürüyor.

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğunu ve büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

KANDİLLİ RASATHANESİ İÇİN TIKLAYIN - SON DEPREMLER

İstanbul'da panikleten deprem sonrası ilk açıklama geldi! 'Artçılar 1 ay sürebilir'

AFAD DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ VE BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

AFAD, saat 11.36'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,7 olarak duyurdu. AFAD depremin Tekirdağ açıklarındaki Marmara Ereğlisi'nde meydana geldiğini belirtti.

https://x.com/DepremDairesi/status/1918588002474840331

İLK DEĞERLENDİRME: "1 AY DAHA SÜREBİLİR"

İstanbul ve Tekirdağ'da yoğun şekilde hissedilen depremin ardından Prof. Dr Şükrü Ersoy'dan ilk değerlendirme geldi. Sallantının 6.2'lik depremin "enteresan" olarak doğusunda değil de batısında olduğunu söyleyen Ersoy, "Bunu artçı olarak belirtebiliriz" dedi. Ayrıca Ersoy, bu sarsıntının 6,2'lik depremin artçısı olduğunu işaret etti ve artçı depremlerin 1 ay daha süreceğini aktardı.

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Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul depreminin ardından kaç artçı oldu?
İstanbul Silivri açıklarında dün öğlen saatlerinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan büyük depremin ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 184 artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.
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