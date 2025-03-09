İstanbul'da pazar günü bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul'da 9 Mart 2025 Pazar günü, güvenlik önlemleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, belirli bölgelerde geçici trafik düzenlemelerinin uygulanacağı bildirildi.