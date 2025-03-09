İstanbul'da pazar günü bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul'da 9 Mart 2025 Pazar günü, güvenlik önlemleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, belirli bölgelerde geçici trafik düzenlemelerinin uygulanacağı bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 9 Mart 2025 Pazar günü Suriye Konsolosluğu çevresinde güvenlik tedbirleri kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve grupların konsolosluk önünde eylem çağrısı yapması nedeniyle alınan önlemler kapsamında, saat 08.00'den programın sona ermesine kadar aşağıdaki yollar araç trafiğine kapalı olacak:
-Maçka Caddesi'nin, Abdi İpekçi Caddesi ile Teşvikiye Caddesi arasında kalan bölümü,
-Teşvikiye Caddesi'nin, Maçka Caddesi ile Vali Konağı Caddesi arasında kalan bölümü,
-Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak,
-Atiye Sokak.
Kapanacak yolların alternatif güzergahları ise şöyle açıklandı; Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Osman F. Seden Sokak, Bronz Sokak, Hüsrev Gerede Caddesi, Akkavak Sokak, Ahmet Fetgari Sokak, Mim Kemal Öke Caddesi.