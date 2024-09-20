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İstanbul'da pitbull dehşeti: 4 kişi genci zor kurtardı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Eylül 2024 00:44 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 00:53

Maltepe'de çekilen görüntülerde tasmasız dolaşan pitbull bir gence saldırdı. Bölgede bulunan 4 kişi pitbullu engellemek için yoğun çaba sarf etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe​ Küçükyalı Mahallesi'nde tasmasız gezdirilen pitbull​ dehşet saçtı. Saldırgan köpek yoldaki bir genci bacağından ısırdı. Çevredeki 4 vatandaşın kurtarma çabası anbean kayıt altına alındı.

Çevredeki vatandaşlar köpeğin dişlerinden genci kurtarmak için yoğun bir çaba sarf etti. Uzun süren mücadele sonucunda genç, köpekten kurtarılabildi.

İstanbul'da pitbull dehşeti: 4 kişi genci zor kurtardı - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
pitbullmaltepesaldırıköpek

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Canım20 Eylül 2024 01:00

Bu köpekler çok tehlikeli olmalı, böyle şeyler olmaması lazım ya bu köpek sahiplerinin de sorumluluğu daha fazla olmalı

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