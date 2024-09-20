İstanbul'da pitbull dehşeti: 4 kişi genci zor kurtardı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

20 Eylül 2024 00:44 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 00:53

Maltepe'de çekilen görüntülerde tasmasız dolaşan pitbull bir gence saldırdı. Bölgede bulunan 4 kişi pitbullu engellemek için yoğun çaba sarf etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.