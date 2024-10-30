Tgrt Haber
Haberler>Gündem>İstanbul’da PKK operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul’da PKK operasyonu: 18 gözaltı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Ekim 2024 09:56 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 09:59
İstanbul’da PKK operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında yol kapama, yürüyüş, molotoflu eylem şeklinde sokak eylemleri arayışında oldukları tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı.

İstanbul​ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından kent genelinde bir operasyon​ düzenlendi. PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakın tehdit içeren şiddet eylemlerinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, yapılanmanın sözde gençlik birliklerine bağlı şüphelilerin yol kapama, yürüyüş, molotoflu eylem şeklinde sokak eylemleri arayışında oldukları tespit edildi.

Yürütülen çalışmalarla örgütün sözde siyasal alan yapılanmasının (KCK/TDÖ) faaliyetlerinin deşifre edilmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürdüğü öğrenildi.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
pkkkckistanbulteröroperasyon

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...