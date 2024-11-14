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İstanbul’da PKK’nın gençlik yapılanmasına darbe: 6 tutuklama var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Kasım 2024 19:32 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 19:43

İstanbul'daki TEM ve istihbarat ekiplerinin düzenlediği ortak terör operasyonunda 6 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü​ İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KANARYA’YI ATEŞE VERMİŞLERDİ!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK​'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün gençlik yapılanması YCWK'nın talimatı ile 6 Kasım'da Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi​'nde bazı ana arterlerde cadde ve sokakları kapatıp ateş yakan 7 şüpheliyi tespit etmiş ve şüphelilere yönelik operasyon düzenlemişti. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da PKK’nın gençlik yapılanmasına darbe: 6 tutuklama var! - 1. Resim

6 TUTUKLAMA

Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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