İstanbul'da polislere ateş açıldı,çatışma çıktı: Bir polisin durumu ağır, bir kişi ölü ele geçirildi

03 Ekim 2024 21:21 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 21:53

Tuzla'da polis ekipleri hakkında arama kararı bulunan kişi için gittikleri adreste polislere ateş açılması sonucu çatışma çıktı. Olayda bir polis yaralandı, kaçan zanlı ölü ele geçirildi. Polisin durumu ciddiyetini koruyor.

İstanbul'da Tuzla'da adrese baskına giden polis ekipleriyle kaçak şahıs arasında çatışma çıktı. Bir polis vurularak yaralandı. Hayati tehlikesi sürüyor. Olayda kaçak şahıslardan biri ölü ele geçirildi.

Dolandırıcılık suçundan arama kararı bulunan şüpheli hakkında işlem yapmak üzere Tepeören Villaları'nda giden polis ekiplerine ateş açıldı. Olayda 2'si polis ekiplerince gözaltına alındı, 1 zanlı silahla direnince polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. İki kişi yaralı olarak yakalandı. Ekipler Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

10 ARAMA KAYDI ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü saat 17.00 sıralarında Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi'nde aranan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ikamete yönelik operasyon düzenlendiğini ve bur sırada ateş açılarak 1 polisin ağır yaralandığı açıklamasını yaptı. Olayda, yaralı polis memurunun tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi verildi.

Özel hareket unsurlarınca sürdürülen operasyonda, ikamet içindeki E.E'nin ölü ele geçirildiği, F.İ. ve Ç.G'nin ise yakalanarak gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, hayatını kaybeden E.E'nin "kasten öldürme" başta olmak üzere 10 aranma kaydı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Gözaltına alınanlardan Ç.G'nin "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan arandığı ifade edilen açıklamada, F.İ'nin ise "dolandırıcılık" suçundan kaydının bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, yakalananlar hakkındaki tahkikatın sürdüğü belirtilirken, ikametteki aramalarda 1 otomatik tabanca, 2 adet 9 mm çapında tabanca, çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: MİLLETİMİZİN DUASI SENİNLE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıya yönelik yaptığı açıklamada "Bugün Tuzla ilçemizde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon sırasında, polislerimizin üzerine ateş açılmış, açılan ateş sonucu polis memurumuz Adem Köş yaralanmıştır. Operasyonda yaralanan kahraman polisimiz Adem’imize acil şifalar diliyorum. Milletimizin duası seninle. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canları pahasına görev yapan polislerimizi Allah korusun" dedi.