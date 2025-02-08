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İstanbul'da polislere bıçakla saldırmıştı! Skandal savunma ortaya çıktı

İstanbul Bağcılar'da dün öğle saatlerinde meydanda park halinde bulunan polis aracına bir saldırı gerçekleştirilmişti. Polis aracını bir süre gözetleyen saldıran bir süre sonra aracın kapısını açıp polisleri bıçaklamıştı. Olayda iki polis memuru yaralanırken saldırgan kısa sürede yakalanmıştı. Yakalanan saldırganın ifadesindeki "Ben yaptım. İsteyerek bu olayı gerçekleştirdim. Sinir oluyorum polislere. Bıçağı bir iş yerinden aldım" sözleri 'pes' dedirtti.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 16:23
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 16:26

İstanbul'da dün öğle saatlerinde Bağcılar Bağcılar Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında bir şahıs, meydanda park halindeki devriye polis aracını açarak içindeki polis memurlarına bıçakla saldırmıştı. Saldırıda F.İ. isimli kadın polis ve M.E.K. isimli polis yaralanmıştı. Yaralı 2 polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilmişti.

SEBEPSİZ YERE POLİSLERE BIÇAKLA SALDIRDI

Ekol TV'nin haberine göre; polis ekipleri ise kaçan saldırganı yakalayarak gözaltına almıştı. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli H.B., sevk edildiği Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: İSTEYEREK YAPTIM, POLİSLERE SİNİR OLUYORUM

Öte yandan kısa sürede yakalanan saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan, ifadesinde “Ben yaptım. İsteyerek bu olayı gerçekleştirdim. Sinir oluyorum polislere. Bıçağı bir iş yerinden aldım.” dedi.

Saldırganın bıçağı aldığı iş yerinin sahibi ise ifadesinde şunları söyledi: “İş yerine girdi, bıçak satın almak istedi. Parası yoktu. Zorla almak istedi. Polisi arayacağımı söyledim. Aramana gerek yok ben zaten polise söylerim dedi.”

 

 

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