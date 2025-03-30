İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda ezber bozuldu! Trafik haritası kıpkırmızı oldu

Ramazan Bayramı’nda İstanbul beklenmedik şekilde yoğun kaldı. D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprülerde trafik durma noktasına geldi. Yoğunluk haritada gün içerisinde yüzde 80'lere kadar dayandı. Yola çıkacaklar mutlaka İBB Trafik Haritası'nı kontrol etmeli...

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İstanbul, beklenenin aksine sessizliğe bürünmedi. Tatili şehirde geçirmeyi tercih eden İstanbullular sabahın erken saatlerinden itibaren kentin dört bir yanına akın edince, yollar adeta kilitlendi. Kentin iki yakasında da trafik yoğunluğu zaman zaman durma noktasına geldi.

Bayram ziyaretleri, sahil turları ve şehir dışına çıkmak isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk, D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında uzun araç kuyruklarına neden oldu. Hem şehir içi hem de şehirlerarası güzergâhlarda araçlar metrelerce ilerleyemeden bekledi.

D-100 KARA YOLU VE TEM OTOYOLU ALARM VERDİ

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu’dan Beylikdüzü’ne kadar olan hat, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yoğunluk yaşadı. Ankara istikametinde ise tersine, Beylikdüzü’nden başlayan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar kesintisiz şekilde uzandı.

Kağıthane’den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar olan bölümde, özellikle köprü geçişlerine yaklaşan noktalarda araçlar neredeyse ilerleyemedi. Esenyurt ile Esenler arasında, her iki yönde de trafik adeta sürücülere bayram çilesi yaşattı.

ANADOLU YAKASI’NDA DA MANZARA DEĞİŞMEDİ

TEM Otoyolu Ataşehir’den başlayarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar yoğun bir trafik gözlemlendi. Şile Otoyolu ve D-100 kara yolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne giden tüm bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerledi.

İBB YOĞUNLUK HARİTASI KIRMIZIYA DÖNDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Cep Trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65’e ulaştı. Avrupa Yakası’nda yüzde 63, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 67 olarak ölçülen trafik oranları, bayramda "İstanbul boşalır" klişesini bu yıl geçersiz kıldı.

SAHİLLERE VE AÇIK ALANLARA HÜCUM

Bir yandan araç trafiğiyle mücadele eden İstanbullular, öte yandan güzel havayı fırsat bilerek sahil bantlarına ve park alanlarına akın etti. Özellikle Kadıköy, Üsküdar, Bakırköy, Beşiktaş ve Sarıyer sahillerinde insan yoğunluğu dikkat çekerken, park yerleri doldu taştı.

Çocuklarıyla bayram gezmesine çıkanlar, piknik yapanlar, yürüyüşe çıkanlar ve fotoğraf çekenlerle birlikte şehir adeta "bayram kalabalığına" teslim oldu.