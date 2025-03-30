Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda ezber bozuldu! Trafik haritası kıpkırmızı oldu

Ramazan Bayramı’nda İstanbul beklenmedik şekilde yoğun kaldı. D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprülerde trafik durma noktasına geldi. Yoğunluk haritada gün içerisinde yüzde 80'lere kadar dayandı. Yola çıkacaklar mutlaka İBB Trafik Haritası'nı kontrol etmeli...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda ezber bozuldu! Trafik haritası kıpkırmızı oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 19:40
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 19:40

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İstanbul, beklenenin aksine sessizliğe bürünmedi. Tatili şehirde geçirmeyi tercih eden İstanbullular sabahın erken saatlerinden itibaren kentin dört bir yanına akın edince, yollar adeta kilitlendi. Kentin iki yakasında da trafik yoğunluğu zaman zaman durma noktasına geldi.

Bayram ziyaretleri, sahil turları ve şehir dışına çıkmak isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk, D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında uzun araç kuyruklarına neden oldu. Hem şehir içi hem de şehirlerarası güzergâhlarda araçlar metrelerce ilerleyemeden bekledi.

D-100 KARA YOLU VE TEM OTOYOLU ALARM VERDİ

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu’dan Beylikdüzü’ne kadar olan hat, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yoğunluk yaşadı. Ankara istikametinde ise tersine, Beylikdüzü’nden başlayan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar kesintisiz şekilde uzandı.

Kağıthane’den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar olan bölümde, özellikle köprü geçişlerine yaklaşan noktalarda araçlar neredeyse ilerleyemedi. Esenyurt ile Esenler arasında, her iki yönde de trafik adeta sürücülere bayram çilesi yaşattı.

ANADOLU YAKASI’NDA DA MANZARA DEĞİŞMEDİ

TEM Otoyolu Ataşehir’den başlayarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar yoğun bir trafik gözlemlendi. Şile Otoyolu ve D-100 kara yolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne giden tüm bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerledi.

İBB YOĞUNLUK HARİTASI KIRMIZIYA DÖNDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Cep Trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65’e ulaştı. Avrupa Yakası’nda yüzde 63, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 67 olarak ölçülen trafik oranları, bayramda "İstanbul boşalır" klişesini bu yıl geçersiz kıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbulluların bayram günü tercihi şaşırtmadı: Akın akın doldurdular!

SAHİLLERE VE AÇIK ALANLARA HÜCUM

Bir yandan araç trafiğiyle mücadele eden İstanbullular, öte yandan güzel havayı fırsat bilerek sahil bantlarına ve park alanlarına akın etti. Özellikle Kadıköy, Üsküdar, Bakırköy, Beşiktaş ve Sarıyer sahillerinde insan yoğunluğu dikkat çekerken, park yerleri doldu taştı.

Çocuklarıyla bayram gezmesine çıkanlar, piknik yapanlar, yürüyüşe çıkanlar ve fotoğraf çekenlerle birlikte şehir adeta "bayram kalabalığına" teslim oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İETT ücretsiz olan hatları duyurdu
Bebek kıyısı denizanalarıyla kaplandı: Görenler gözlerine inanamadı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.