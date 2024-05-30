İstanbul'da sabah saatlerinde korkutan yangın: 1 kişi öldü

30 May 2024 09:02 - Güncelleme : 30 May 2024 09:48

İstanbul Kartal'da sabahın erken saatlerinde bir binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Tek başına yaşayan 81 yaşındaki Hasan Kara'nın içtiği sigara yangına sebep oldu. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün daireyi kapladı.

Dumanı gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalanları binadan tahliye ederken Hasan Kara'nın (81) yangında hayatını kaybettiği öğrenildi.

BİRİ BEBEK 5 ÇOCUK KURTARILDI

Olayda üç kişi dumandan etkilenirken biri bebek olmak üzere beş çocuk kurtarıldı. Dumandan etkilenen üç kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

"KENDİ KENDİNE YANDI"

Olayla ilgili konuşan Serdar isimli bir görgü tanığı "Yatalaktı. Yaşlı bir amcaydı. Yangında vefat etti. Kendi kendine yandı. Yangın sigaradan çıkmış. Diğer mahsur kalanları aldılar tahliye ettiler. Şu anda oksijen veriyorlar "dedi.